Ольга Павлова: «Международное движение с Томасом Бахом погрязло в коррупции, «проржавело», погрязло в допинговых скандалах»

Теги допинг Владимир Путин МОК Татьяна Покровская Томас Бах Ольга Павлова Легкая атлетика

Тренер и экс-депутат Ольга Павлова заявила о коррумпированности в мировом спорте.

«Очень серьезный посыл был дан нашим президентом. Россия должна сохранить свою самодостаточность и душу. Татьяна Покровская (главный тренер сборной России по синхронному плаванию – Sports.ru) много лет на международной арене показывала душу России, танцы на воде.

Теперь она отстранена, потому что международное движение с Томасом Бахом (главой Международного олимпийского комитета – Sports.ru) погрязло в коррупции, «проржавело», погрязло в допинговых скандалах, это сегодня по сути уже фашистская организация.

Люди из World Aquatics (Международной федерации плавания – Sports.ru) запретили россиянам даже право голоса, разговаривать в микст‑зонах, давать интервью. На какие соревнования должны ехать наши спортсмены, если он должны пройти отбор, но половина команды просто ликвидирована?» – сказала экс-депутат Госдумы и заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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3 комментария

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Дэннис Молинарев
Олимпийский комитет - фашисты… приплыли. Страшного даже представить что подобные дальше выдумают
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Yndestad
Хорошо что в России допинга нет!
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Hardy
🤣 "благодаря" кому это, интересно
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