Ольга Павлова: «Международное движение с Томасом Бахом погрязло в коррупции, «проржавело», погрязло в допинговых скандалах»

Тренер и экс-депутат Ольга Павлова заявила о коррумпированности в мировом спорте.

«Очень серьезный посыл был дан нашим президентом. Россия должна сохранить свою самодостаточность и душу. Татьяна Покровская (главный тренер сборной России по синхронному плаванию – Sports.ru) много лет на международной арене показывала душу России, танцы на воде.

Теперь она отстранена, потому что международное движение с Томасом Бахом (главой Международного олимпийского комитета – Sports.ru) погрязло в коррупции, «проржавело», погрязло в допинговых скандалах, это сегодня по сути уже фашистская организация.

Люди из World Aquatics (Международной федерации плавания – Sports.ru) запретили россиянам даже право голоса, разговаривать в микст‑зонах, давать интервью. На какие соревнования должны ехать наши спортсмены, если он должны пройти отбор, но половина команды просто ликвидирована?» – сказала экс-депутат Госдумы и заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать