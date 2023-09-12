МОК: «Состав комиссий пересматривается каждый год. В 2023 году было принято решение не включать туда Позднякова»
В МОК заявили, что состав комиссий организации пересматривается каждый год.
Ранее стало известно, что глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не вошел в состав комиссии МОК по олимпийской программе.
Поздняков впервые был включен в состав в 2019 году, в опубликованных в 2022 году списках он также числился.
Известно, что его заменил Джеки Коуэн – первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки. Это единственное изменение в составе органа, состоящего из 24 человек.
«Каждый год состав комиссий МОК пересматривается и адаптируется в качестве стандартного процесса.
В рамках этого процесса было принято решение не включать господина Позднякова в комиссию по олимпийской программе в 2023 году», – заявили в Международном олимпийском комитете.
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