МОК: «Состав комиссий пересматривается каждый год. В 2023 году было принято решение не включать туда Позднякова»

В МОК заявили, что состав комиссий организации пересматривается каждый год.

Ранее стало известно, что глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не вошел в состав комиссии МОК по олимпийской программе.

Поздняков впервые был включен в состав в 2019 году, в опубликованных в 2022 году списках он также числился.

Известно, что его заменил Джеки Коуэн – первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки. Это единственное изменение в составе органа, состоящего из 24 человек.

«Каждый год состав комиссий МОК пересматривается и адаптируется в качестве стандартного процесса.

В рамках этого процесса было принято решение не включать господина Позднякова в комиссию по олимпийской программе в 2023 году», – заявили в Международном олимпийском комитете.

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