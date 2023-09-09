РУСАДА получила 70 запросов на терапевтические исключения с начала 2023 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило 70 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций (TUE) с начала 2023 года.

По информации ТАСС, в январе было подано 6 таких запросов, в феврале – 8, в марте – 21, в апреле – 5, в мае – 13, в июле и июне – по 5, в августе 8. Сколько из них было одобрено, не уточняется.

TUE позволяет спортсменам в порядке исключения использовать запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты и методы для лечения.

В прошлом году в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление TUE – из них было одобрено 40.