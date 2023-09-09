РУСАДА получила 70 запросов на терапевтические исключения с начала 2023 года

Теги РУСАДА Легкая атлетика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило 70 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций (TUE) с начала 2023 года.

По информации ТАСС, в январе было подано 6 таких запросов, в феврале – 8, в марте – 21, в апреле – 5, в мае – 13, в июле и июне – по 5, в августе 8. Сколько из них было одобрено, не уточняется.

TUE позволяет спортсменам в порядке исключения использовать запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты и методы для лечения.

В прошлом году в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление TUE – из них было одобрено 40.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий