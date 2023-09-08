Инспекторы РУСАДА с начала 2023 года взяли у спортсменов более 6800 допинг-проб

РУСАДА с начала 2023 года взяло у спортсменов более 6800 допинг-проб.

«В августе Российским антидопинговым агентством были отобраны 806 проб», – сообщили в пресс-службе организации.

Всего за восемь месяцев текущего года инспекторы РУСАДА взяли 6820 проб (806 – в августе, 734 – в июле, 725 – в июне, 846 – в мае, 996 – в апреле, 853 – в марте, 961 – в феврале, 899 – в январе).

«Аптекарь меня не расслышала и дала не тот препарат». Ошибка в названии на 2 буквы = 4 года за допинг