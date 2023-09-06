Колобков об Исинбаевой в МОК: «Жду, что она будет защищать не только интересы российских спортсменов, но и вообще всех»

Павел Колобков надеется, что Елена Исинбаева будет защищать спортсменов в МОК.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Жду от Исинбаевой, что она будет защищать не только интересы российских спортсменов, но и вообще всех – без какого-либо разделения по непонятным принципам. Отношение ко всем должно быть одинаковое.

Как вы знаете, всего 120 членов в комиссии, поэтому любой голос важен. Если активно работать, можно много добиться. Так что наличие даже одного человека в комиссии – уже плюс», – сказал бывший министр спорта России и олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

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