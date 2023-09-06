Колобков об Исинбаевой в МОК: «Жду, что она будет защищать не только интересы российских спортсменов, но и вообще всех»

Теги Елена Исинбаева Павел Колобков Министерство спорта России Легкая атлетика

Павел Колобков надеется, что Елена Исинбаева будет защищать спортсменов в МОК.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Жду от Исинбаевой, что она будет защищать не только интересы российских спортсменов, но и вообще всех – без какого-либо разделения по непонятным принципам. Отношение ко всем должно быть одинаковое.

Как вы знаете, всего 120 членов в комиссии, поэтому любой голос важен. Если активно работать, можно много добиться. Так что наличие даже одного человека в комиссии – уже плюс», – сказал бывший министр спорта России и олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

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9 комментариев

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Atsuktuvas
И украинцев тоже можно ?..
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mnogokotin3
украинцев? )
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Sharfs
Ответ юрий зайцев
Она уже в думе защищала интересы народа. А потом уехала в недружественную нам страну (((
Так вроде она не была депутатом?
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Владислав Романов
А она и защищает все, свои интересы
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Idacius
Номинально защищать:)
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Silent2006
Ответ Atsuktuvas
И украинцев тоже можно ?..
Это на Украине считают русских врагами. А в России у большинства людей к простым украинцам вполне нормальное отношение. Поэтому да - украинцев тоже можно. При условии, разумеется, что они не позволяют себе провокаций.
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Рус Киссенжер
Ответ Silent2006
Это на Украине считают русских врагами. А в России у большинства людей к простым украинцам вполне нормальное отношение. Поэтому да - украинцев тоже можно. При условии, разумеется, что они не позволяют себе провокаций.
поэтому русские вторглись в Украину и убивают украинцев? из большой любви,видимо.
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