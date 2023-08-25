Анзор Кавазашвили: «Исинбаеву ценили, но она сама перечеркнула историю. Она не подумала о стране, а подумала только о себе»

Теги Елена Исинбаева прыжки с шестом Анзор Кавазашвили World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Анзор Кавазашвили заявил, что Елена Исинбаева «перечеркнула свою историю».

Ранее World Athletics опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева.

В то же время легкоатлетическому стадиону имени Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название – «Труд». Это произошло после высказываний спортсменки. 

«Ее высочайшие показатели в спорте невозможно затмить. Внесли ее в список, не внесли – это неважно. Ее и так знают во всем мире.

Если бы она не была выдающейся спортсменкой, ее бы не рекомендовали от Олимпийского комитета России в состав исполкома Международного олимпийского комитета.

Ее ценили, но она сама себя перечеркнула, всю свою историю своим поведением. Она не подумала о своей стране, а подумала только о себе», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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25 комментариев

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Tigo_Volchara93
А кто у нас думает о стране ?
Те люди которых по телевизору показывают в галстуках, у которых дети/жены и очень много недвижимости в гейскихстранах НАТО? Они думаю?
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Александр Никитин
т.е.когда жена Нарышкина,главы СВР РФ ездит в страны НАТО с шопингом - это норм?или жена зама Шойгу на 8е марта в Париж... и по первому и второму каналу это не показывают,потому что поссыкивают??!но простые люди давай вперед!!! за Z или v(((( здорово .,....но для народа РФ Европа это попа..
+13
0
+13
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Кавабунга Шреддоголовый
А жены чиновников или их детки у нас думают о стране, когда тусуются на заграничных курортах?
Ну разве что депутаты Пронин и Мамонов из Нефтескважинска думают о России
+9
0
+9
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Зубы Дзюбы
Ответ Buharoid
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Либо ты лезешь в политику а потом молчишь когда решишь дать заднюю, либо не лезешь совсем.
+8
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+6
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Глаз народа
Повесили за высокие прыжки, сняли за короткий ум.
+5
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Антон Фалафель
Доила илиту (к которой пренадлежала) как могла, не брезговала военными званиями и различными подарками, была лицом едросов, а на всё денюжки покупала виллы за бугром и пускала корни. Ничего необычного.
+5
0
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Buharoid
Ответ Tigo_Volchara93
А кто у нас думает о стране ? Те люди которых по телевизору показывают в галстуках, у которых дети/жены и очень много недвижимости в гейскихстранах НАТО? Они думаю?
Думают, как те депутаты из Нашей Раши. Шоу конечно гениальное было.
+4
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Андрей Романов
Купите ему с Мостовым ящик коньяка....Пусть заткнутся. И надолго.
+3
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NeBot
Кажется ,что страна меняется. Как близкий человек, который постепенно сходит с ума , но ты этому стараешься не верить.
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Дедушка Джо
Нафталин все как обычно о предательстве страны говорит🤦‍♂️
+2
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Edem Useinov
Ответ fedorbazaykin
Вся эта ситуация напоминает "Без чувств", "он поддался на разборки западной и восточной группировки,со стороны западной, но так как сам из Чикаго его замочили и те, и другие"
В Без чувств у него был зуд в заднем проходе.
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serginn
Ответ Tigo_Volchara93
А кто у нас думает о стране ? Те люди которых по телевизору показывают в галстуках, у которых дети/жены и очень много недвижимости в гейскихстранах НАТО? Они думаю?
Кто-кто? Юрий Венедиктович думает.
+3
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Raulevsky
Пое****
Абсолютно пое****
И на Исимбаеву, и на тех, кто "думает" о стране
+1
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Георгий Большаков
Ответ Buharoid
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Служить России можно не только в окопах
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Buharoid
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#nikon
Исинбаева без шеста неуверенно себя чувствует.
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Паломей Корзинкин
Встаешь с утра пораньше и тут же начинаешь думать о стран...
"Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?"

Пригожин что ли думал о стране?
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Медельин
Да ничего она не перечеркивала, просто сделала свой выбор, как и каждый в этой войне. Дальнейшую историю будут писать те, кто победит
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Злобный Конь
Страна не равна правящей власти.
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hh88_88
А страна обо мне думает?
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Не уверен!!
Шиза уже. Какая разница думает или не думает о стране. Нужно делать для страны в первую очередь.
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Denisque78
я в целом неплохо знаю историю футбола, и фамилию вратаря Кавазашвили знаю. но никогда не видел этого члка по тв даже. Даже когда он организовывал альтернативный чемпионат России по футболу. Чел все время с чем-то несогласных, и вечно несёт всякую ахинею. вот он точно перечеркнул всю память о себе как о неплохом футболисте, если она у кого-то была.
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fedorbazaykin
Вся эта ситуация напоминает "Без чувств", "он поддался на разборки западной и восточной группировки,со стороны западной, но так как сам из Чикаго его замочили и те, и другие"
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Overkiller
Ответ Denisque78
я в целом неплохо знаю историю футбола, и фамилию вратаря Кавазашвили знаю. но никогда не видел этого члка по тв даже. Даже когда он организовывал альтернативный чемпионат России по футболу. Чел все время с чем-то несогласных, и вечно несёт всякую ахинею. вот он точно перечеркнул всю память о себе как о неплохом футболисте, если она у кого-то была.
Ему сильно за 80, на нём журналюги хайпят как могут.
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