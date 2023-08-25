Анзор Кавазашвили: «Исинбаеву ценили, но она сама перечеркнула историю. Она не подумала о стране, а подумала только о себе»
Анзор Кавазашвили заявил, что Елена Исинбаева «перечеркнула свою историю».
Ранее World Athletics опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева.
В то же время легкоатлетическому стадиону имени Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название – «Труд». Это произошло после высказываний спортсменки.
«Ее высочайшие показатели в спорте невозможно затмить. Внесли ее в список, не внесли – это неважно. Ее и так знают во всем мире.
Если бы она не была выдающейся спортсменкой, ее бы не рекомендовали от Олимпийского комитета России в состав исполкома Международного олимпийского комитета.
Ее ценили, но она сама себя перечеркнула, всю свою историю своим поведением. Она не подумала о своей стране, а подумала только о себе», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.
«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре
Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках
Те люди которых по телевизору показывают в галстуках, у которых дети/жены и очень много недвижимости в гейскихстранах НАТО? Они думаю?
Ну разве что депутаты Пронин и Мамонов из Нефтескважинска думают о России
Абсолютно пое****
И на Исимбаеву, и на тех, кто "думает" о стране
"Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?"
Пригожин что ли думал о стране?