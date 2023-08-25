Анзор Кавазашвили: «Исинбаеву ценили, но она сама перечеркнула историю. Она не подумала о стране, а подумала только о себе»

Анзор Кавазашвили заявил, что Елена Исинбаева «перечеркнула свою историю».

Ранее World Athletics опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева.

В то же время легкоатлетическому стадиону имени в Махачкале вернули прежнее название – «Труд». Это произошло после высказываний спортсменки.

«Ее высочайшие показатели в спорте невозможно затмить. Внесли ее в список, не внесли – это неважно. Ее и так знают во всем мире.

Если бы она не была выдающейся спортсменкой, ее бы не рекомендовали от Олимпийского комитета России в состав исполкома Международного олимпийского комитета.

Ее ценили, но она сама себя перечеркнула, всю свою историю своим поведением. Она не подумала о своей стране, а подумала только о себе», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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