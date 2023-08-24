Ноа Лайлс попал в аварию на багги перед полуфиналом на 200 м на чемпионате мира. Пострадали волонтер и участник забега

Теги чемпионат мира по легкой атлетике происшествия сборная США Ноа Лайлс Легкая атлетика

Ноа Лайлс попал в аварию на багги перед полуфиналом на 200 м на чемпионате мира.

Два багги столкнулись по пути на стадион, в одном из автомобилей находились участники одного из забегов. 

В результате столкновения волонтера выбросило из машины, а ямайскому бегуну Эндрю Хадсону осколок стекла попал в глаз, спортсмену понадобилась медицинская помощь. 

Начало забега с участием Лайлса и Хадсона было отложено на 20 минут. Лайлс в итоге финишировал первым, Хадсон стал пятым.

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2 комментария

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Kuryanin
Впервые слышу, чтобы подобный транспорт называли багги.
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Rangawe
Хадсона в финал двинули....
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