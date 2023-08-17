Руне Андерсен: «ВФЛА соответствует всем требованиям, изложенным в плане восстановления. Они также возместили World Athletics все расходы на процесс»

Руне Андерсен заявил, что удовлетворен работой по восстановлению статуса ВФЛА.

Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА представил итоговый отчет сегодня во время конгресса World Athletics.

«Во-первых, независимая аудиторская группа подтвердила, что ВФЛА соответствует всем подробным критериям и требованиям, изложенным в плане восстановления, утвержденном в марте 2021 года.

Я сообщил совету, что целевая группа лично встретилась с президентом ВФЛА Петром Ивановым и высшим руководством в Стамбуле перед заседанием совета и была удовлетворена тем, что они понимают важность этих требований и привержены их соблюдению.

Я также отметил, что ВФЛА возместила World Athletics все ее расходы на процесс восстановления, гарантируя, что World Athletics и ее члены не останутся в убытке в результате действий ВФЛА», – сказал Андерсен.

«Другие международные федерации могли бы многое почерпнуть из того, как рабочая группа твердо и решительно занималась этими проблемами в России, всегда оставаясь верной своим принципам и не уклоняясь от жестких решений, которые принимались для защиты чистого спорта», – цитирует Андерсена Inside the Games.