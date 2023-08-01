Мо Фара завершит карьеру после Лондонского полумарафона

Мо Фара заявил, что полумарафон в Лондоне станет его последним забегом в карьере.

Лондонский полумарафон The Big Half пройдет 3 сентября. Фара трижды становился победителем этого забега.

«С нетерпением жду своего последнего лондонского забега. Испытываю радостно-грустное чувство, потому что в последний раз буду участником соревнований в родном городе. Но вместе с тем это будет замечательный день.

Я знаю, что местные зрители будут поддерживать меня, как они всегда это делают. Я с нетерпением жду возвращения в Лондон и надеюсь привезти домой победу в последний раз», – заявил спортсмен.

Фара – четырехкратный олимпийский чемпион (по 2 раза на 5000 и 10000 метров), шестикратный чемпион мира.

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