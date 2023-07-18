WADA выявило несоответствие антидопингового агентства Индии Всемирному антидопинговому кодексу

Теги допинг WADA Гюнтер Янгер Легкая атлетика

Независимый отдел разведки и расследований WADA опубликовал отчет по итогам расследования в отношении Национального антидопингового агентства Индии (NADA). Было выявлено несоответствие индийского агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

Расследование WADA, известное как операция «Карусель», было начато в 2018 году и выявило доказательства того, что NADA не тестировало некоторых спортсменов должным образом, а также не проводило мониторинг информации об их местонахождении.

В ходе расследования было выявлено 12 положительных допинг-тестов и 97 случаев отсутствия информации о местонахождении спортсменов.

«С 2016 года WADA работает с NADA над улучшением антидопинговой программы, предлагая различные действия для устранения несоответствий Всемирному антидопинговому кодексу и международным стандартам.

Параллельно в ответ на информацию, поступающую к нам от осведомителей через платформу «Говори!», WADA начало операцию «Карусель».

В ходе операции были обнаружены явные доказательства того, что NADA не проводит тестирование на надлежащем уровне и не имеет достаточного надзора за местонахождением спортсменов», – заявил глава отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Янгер. 

Отмечается, что сейчас индийское агентство открыто сотрудничает с WADA и получает внешнюю помощь для развития и укрепления своих антидопинговых программ. Специальная группа WADA по соответствию будет продолжать следить за деятельностью агентства.

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