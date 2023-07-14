Олег Матыцин: «Мы находимся на стадии образования организационного комитета Игр БРИКС. Получили полную поддержку от коллег из организации»

Теги OLIMPBET Суперкубок России Олег Матыцин Министерство спорта России Игры БРИКС Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о подготовке к Играм БРИКС.

Глава Минспорта посетил Казань в рамках мероприятий по празднованию десятилетия проведения летней Универсиады.

«В спорте наши границы открыты всем. Мы всегда рады гостям. Важно, что атмосфера гостеприимства сохраняется. Казань – яркий пример этому. Мы продолжаем укреплять имидж России как спортивной державы.

Мы находимся на стадии образования организационного комитета Игр БРИКС. Мы получили полную поддержку от коллег из организации. Сейчас формируем программу, скоро начнем работу по локации. Планируется проведение Игр в июне следующего года в Казани на объектах Универсиады.

Что касается Суперкубка России, я уверен, что завтра будет большой праздник спорта. Будет яркая игра, болельщики будут довольны. Спорт в России продолжает стабильно развиваться», – сказал Матыцин.

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3 комментария

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Ебздрогыч
- Скажите, у вас есть рыба отчета?
- Есть, но в стадии икры
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Ебздрогыч
Мы находимся на стадии подготовки к обсуждению проекта будущего образования рабочей группы по организации дорожной карты плана создания организационного комитета Игр БРИКС
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Brokkoli
Спорт в России продолжает превращаться в шоу
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