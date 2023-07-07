Спринтер Константин Крылов: «Подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. Работа отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась»
19-летний спринтер Константин Крылов рассказал о подработке на кладбище.
– Где ты учишься?
– Сейчас – нигде. В этом году меня отчислили из СФУ (Сибирский федеральный университет – Sports.ru). На ЕГЭ я сдавал математику, информатику и русский язык. Когда настало время выбирать институт, посмотрел, куда прохожу, и попал на технический факультет СФУ. Но там очень тяжелая математика, мне не зашло. Выгнали после первого семестра.
– Какие теперь планы с учебой?
– Точно буду снова поступать, но через год. Пока есть мысли о кафедре физвоспитания, но возможно, придумаю еще что-то интересное.
– У тебя в профиле фото с газонокосилкой. Это откуда?
– Пару лет назад подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. У меня все друзья летом пошли работать, ну и я тоже захотел.
Работа, на самом деле, отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась. Например, однажды я поймал мужика, который ходил по могилам и воровал конфеты. Или еще как-то мужик перепутал и выпил солярки.
Прошлым летом я тоже подрабатывал, но уже грузчиком. Нужно было из фуры таскать туши свиней. Но бригадир нас увидел и сказал: что-то вы ребята мелкие. И я в итоге мыл контейнер, в котором свиней разделывали.
– Сейчас у тебя есть необходимость подрабатывать?
– Нет, мне всего хватает. В Красноярске я получаю зарплату, нормальные деньги, – сказал Крылов.
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С утра и до зари
Работа-то на воздухе,
Работа-та с людьми
Идешь с работы, слушаешь музыку, смотришь на могилы и понимаешь, что в свете будущей смерти все те проблемы, которыми тебя весь день нагружали и которые вызывали стресс - пыль и тлен. А все кто тебе (или ты кому) "любил мозг" - сдохнут так или иначе, рано или поздно. И это прекрасно!
И совершенно умиротворённый приходишь домой после рабочего дня :)
И если мне не изменяет память, кладбище с 20-00 закрывалось для посещения - калитки/ворота, а я не большой любитель паркура через заборы :)