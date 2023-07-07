Спринтер Константин Крылов: «Подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. Работа отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась»

Теги Бег сборная России Константин Крылов Легкая атлетика

19-летний спринтер Константин Крылов рассказал о подработке на кладбище.

Где ты учишься?

– Сейчас – нигде. В этом году меня отчислили из СФУ (Сибирский федеральный университет – Sports.ru). На ЕГЭ я сдавал математику, информатику и русский язык. Когда настало время выбирать институт, посмотрел, куда прохожу, и попал на технический факультет СФУ. Но там очень тяжелая математика, мне не зашло. Выгнали после первого семестра.

 Какие теперь планы с учебой?

– Точно буду снова поступать, но через год. Пока есть мысли о кафедре физвоспитания, но возможно, придумаю еще что-то интересное. 

У тебя в профиле фото с газонокосилкой. Это откуда?

– Пару лет назад подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. У меня все друзья летом пошли работать, ну и я тоже захотел.

Работа, на самом деле, отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась. Например, однажды я поймал мужика, который ходил по могилам и воровал конфеты. Или еще как-то мужик перепутал и выпил солярки.

Прошлым летом я тоже подрабатывал, но уже грузчиком. Нужно было из фуры таскать туши свиней. Но бригадир нас увидел и сказал: что-то вы ребята мелкие. И я в итоге мыл контейнер, в котором свиней разделывали.

Сейчас у тебя есть необходимость подрабатывать?

– Нет, мне всего хватает. В Красноярске я получаю зарплату, нормальные деньги, – сказал Крылов.

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11 комментариев

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AIBOLIT66
и чо? зря ушёл, там перспектив больше, старший могильщик деньгу лопатой гребёт. Знаешь сколько стоит дерево убрать?
+7
0
+7
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Андрей Джумалеев
Палач не знает отдыха
С утра и до зари
Работа-то на воздухе,
Работа-та с людьми
+6
0
+6
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riverman1980
О, здорово, коллега ))
+5
0
+5
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Олег Кузнецов
Ответ riverman1980
О, здорово, коллега ))
Реальный пацан, не избалован деньгами, как ногомячисты, которые уже в дубле машины класса люкс покупают.
+5
0
+5
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Злодей Спб
В своё время пять лет через Большеохтинское кладбище с работы ходил. Очень на правильный лад настраивает присутствие в таких местах.

Идешь с работы, слушаешь музыку, смотришь на могилы и понимаешь, что в свете будущей смерти все те проблемы, которыми тебя весь день нагружали и которые вызывали стресс - пыль и тлен. А все кто тебе (или ты кому) "любил мозг" - сдохнут так или иначе, рано или поздно. И это прекрасно!

И совершенно умиротворённый приходишь домой после рабочего дня :)
+3
0
+3
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Злодей Спб
Ответ АРХАТ
Утром ходил, а ночью/вечером бежал через кладбище?)
Я как атеист не верю в паранормальные вещи, но житейская мудрость подсказывает избегать таких зон в ночное время. Исключительно из-за плохой освещенности и местной гоп-публики, которую-то и днём можно там встретить. Но в белые ночи там прям романтика :)

И если мне не изменяет память, кладбище с 20-00 закрывалось для посещения - калитки/ворота, а я не большой любитель паркура через заборы :)
+3
0
+3
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aarau
Ответ Verhovn
Конфеты специально на могилы кладут чтобы ими поминали.Так что зря мужичка обидел.
а я думал это чтоб трупаки жрали
+2
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+2
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riverman1980
Ответ AIBOLIT66
и чо? зря ушёл, там перспектив больше, старший могильщик деньгу лопатой гребёт. Знаешь сколько стоит дерево убрать?
старшие там с брежневских времен гребут лопатой. надо отличать сколько стоит убрать дерево для клиента и сколько для работяг, которые будут его убирать )
+1
0
+1
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Verhovn
Конфеты специально на могилы кладут чтобы ими поминали.Так что зря мужичка обидел.
0
0
0
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Назар Игорь
Прямо как в фильме ужасов с Пирсом Броснаном.
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АРХАТ
Ответ Злодей Спб
В своё время пять лет через Большеохтинское кладбище с работы ходил. Очень на правильный лад настраивает присутствие в таких местах. Идешь с работы, слушаешь музыку, смотришь на могилы и понимаешь, что в свете будущей смерти все те проблемы, которыми тебя весь день нагружали и которые вызывали стресс - пыль и тлен. А все кто тебе (или ты кому) "любил мозг" - сдохнут так или иначе, рано или поздно. И это прекрасно! И совершенно умиротворённый приходишь домой после рабочего дня :)
Утром ходил, а ночью/вечером бежал через кладбище?)
0
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