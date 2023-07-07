Спринтер Константин Крылов: «Подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. Работа отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась»

19-летний спринтер Константин Крылов рассказал о подработке на кладбище.

– Где ты учишься?

– Сейчас – нигде. В этом году меня отчислили из СФУ (Сибирский федеральный университет – Sports.ru). На ЕГЭ я сдавал математику, информатику и русский язык. Когда настало время выбирать институт, посмотрел, куда прохожу, и попал на технический факультет СФУ. Но там очень тяжелая математика, мне не зашло. Выгнали после первого семестра.

– Какие теперь планы с учебой?

– Точно буду снова поступать, но через год. Пока есть мысли о кафедре физвоспитания, но возможно, придумаю еще что-то интересное.

– У тебя в профиле фото с газонокосилкой. Это откуда?

– Пару лет назад подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. У меня все друзья летом пошли работать, ну и я тоже захотел.

Работа, на самом деле, отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась. Например, однажды я поймал мужика, который ходил по могилам и воровал конфеты. Или еще как-то мужик перепутал и выпил солярки.

Прошлым летом я тоже подрабатывал, но уже грузчиком. Нужно было из фуры таскать туши свиней. Но бригадир нас увидел и сказал: что-то вы ребята мелкие. И я в итоге мыл контейнер, в котором свиней разделывали.

– Сейчас у тебя есть необходимость подрабатывать?

– Нет, мне всего хватает. В Красноярске я получаю зарплату, нормальные деньги, – сказал Крылов.

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