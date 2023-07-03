Колобков о санкциях Чехии против российских спортсменов: «Это вмешательство государственных структур. МОК должен принять решение не проводить там соревнования»

Теги МОК Олимпийская сборная России Павел Колобков Легкая атлетика

Павел Колобков призвал МОК запретить проводить международные соревнования в Чехии.

Ранее правительство Чехии запретило спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях в стране.

«Международные федерации и олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии.

Потому что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов.

Это однозначное и неприкрытое вмешательство государственных структур. Самая простая реакция, которая должна быть – запрет на проведение там международных соревнований», – сказал бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию. 

Все чаще слышим, что наших спортсменов боятся, а мировой спорт не может без России. Так ли это?

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3 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Да какой МОК? Неужели до сих пор непонятно, что из себя нынешний МОК представляет? Он ничего не решает.
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Spuki _Plai
Забавный малый !! Видимо в своей реальности живёт, где по его мнению МОК на нашей стороне и всячески нам помогает !!!
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