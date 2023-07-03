Колобков о санкциях Чехии против российских спортсменов: «Это вмешательство государственных структур. МОК должен принять решение не проводить там соревнования»
Павел Колобков призвал МОК запретить проводить международные соревнования в Чехии.
Ранее правительство Чехии запретило спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях в стране.
«Международные федерации и олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии.
Потому что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов.
Это однозначное и неприкрытое вмешательство государственных структур. Самая простая реакция, которая должна быть – запрет на проведение там международных соревнований», – сказал бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию.
Все чаще слышим, что наших спортсменов боятся, а мировой спорт не может без России. Так ли это?
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