Колобков о санкциях Чехии против российских спортсменов: «Это вмешательство государственных структур. МОК должен принять решение не проводить там соревнования»

Павел Колобков призвал МОК запретить проводить международные соревнования в Чехии.

Ранее правительство Чехии запретило спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях в стране.

«Международные федерации и олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии.

Потому что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов.

Это однозначное и неприкрытое вмешательство государственных структур. Самая простая реакция, которая должна быть – запрет на проведение там международных соревнований», – сказал бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию.

Все чаще слышим, что наших спортсменов боятся, а мировой спорт не может без России. Так ли это?