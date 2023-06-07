Руслан Мащенко: «Сейчас моя первостепенная задача заключается в налаживании взаимодействия с Министерством спорта, ЦСП и ФМБА»

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА Руслан Мащенко Легкая атлетика

Руслан Мащенко назвал свою главную задачу на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике.

«Возможно, спустя какое-то время, когда мы сможем правильно организовать и наладить всю работу внутри сборной команды, у меня появится возможность более плотно приблизиться к спортивной стороне, но это точно не произойдет в ближайшее время.

Сейчас моя первостепенная задача заключается в налаживании взаимодействия с Министерством спорта, с центром подготовки сборных команд, с ФМБА, с научными центрами. Определенный опыт работы у меня в этом отношении есть.

После окончания карьеры я работал заместителем директора спортивной школы в Воронеже, возглавлял кафедру физического воспитания в сельскохозяйственном университете.

Понятно, что в сравнении со сборной командой это не самый большой масштаб, но определенные организационные навыки я получил как раз в то время», — сказал Мащенко. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий