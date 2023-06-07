Руслан Мащенко: «Сейчас моя первостепенная задача заключается в налаживании взаимодействия с Министерством спорта, ЦСП и ФМБА»
Руслан Мащенко назвал свою главную задачу на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике.
«Возможно, спустя какое-то время, когда мы сможем правильно организовать и наладить всю работу внутри сборной команды, у меня появится возможность более плотно приблизиться к спортивной стороне, но это точно не произойдет в ближайшее время.
Сейчас моя первостепенная задача заключается в налаживании взаимодействия с Министерством спорта, с центром подготовки сборных команд, с ФМБА, с научными центрами. Определенный опыт работы у меня в этом отношении есть.
После окончания карьеры я работал заместителем директора спортивной школы в Воронеже, возглавлял кафедру физического воспитания в сельскохозяйственном университете.
Понятно, что в сравнении со сборной командой это не самый большой масштаб, но определенные организационные навыки я получил как раз в то время», — сказал Мащенко.
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