МОК и World Athletics утвердили формат смешанной эстафеты по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2024 в Париже

Утвержден формат новой легкоатлетической дисциплины для Олимпиады-2024 в Париже

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) и Международный олимпийский комитет (МОК) согласовали формат смешанной эстафеты по спортивной ходьбе. Дисциплина дебютирует на следующих Олимпийских играх.

Сообщается, что эстафета будет проходить на марафонской дистанции (42 км 195 м) с участием 25 команд. За них выступят по два спортсмена (мужчина и женщина), которые поочередно пройдут по два этапа (всего – 4).

Ранее из олимпийской программы была исключена мужская спортивная ходьба на 50 км.