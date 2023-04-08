МОК и World Athletics утвердили формат смешанной эстафеты по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2024 в Париже

Теги спортивная ходьба Париж-2024 Легкая атлетика

Утвержден формат новой легкоатлетической дисциплины для Олимпиады-2024 в Париже

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) и Международный олимпийский комитет (МОК) согласовали формат смешанной эстафеты по спортивной ходьбе. Дисциплина дебютирует на следующих Олимпийских играх.

Сообщается, что эстафета будет проходить на марафонской дистанции (42 км 195 м) с участием 25 команд. За них выступят по два спортсмена (мужчина и женщина), которые поочередно пройдут по два этапа (всего – 4).

Ранее из олимпийской программы была исключена мужская спортивная ходьба на 50 км.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий