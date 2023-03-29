World Athletics сохранит отстранение россиян от соревнований, несмотря на рекомендации МОК по допуску

World Athletics сохранит отстранение россиян от соревнований, несмотря на рекомендации .

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службы World Athletics.

«Позиция World Athletics не изменилась, все было изложено после заседания нашего совета на прошлой неделе.

Как вчера заявил МОК, соответствующие международные федерации несут ответственность за принятие решения по этому вопросу в отношении своих видов спорта», — заявили в пресс-службе организации.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.