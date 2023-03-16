Российские волонтеры смогут работать на Олимпийских играх-2024 в Париже

Россияне смогут принять участие в волонтерской программе Олимпиады-2024.

Волонтерская программа летних Олимпийских игр доступна для участников из всех стран.

«В отношении российских претендентов нет особых критериев, как и в отношении кандидатов любой другой национальности.

Программа открыта для всех, кто соответствует критериям отбора», – сообщили в пресс-службе оргкомитета Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.