Российские волонтеры смогут работать на Олимпийских играх-2024 в Париже

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Россияне смогут принять участие в волонтерской программе Олимпиады-2024. 

Волонтерская программа летних Олимпийских игр доступна для участников из всех стран.

«В отношении российских претендентов нет особых критериев, как и в отношении кандидатов любой другой национальности.

Программа открыта для всех, кто соответствует критериям отбора», – сообщили в пресс-службе оргкомитета Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

 

 

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2 комментария

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StillInTheGame
надеюсь, в резервацию какую-нибудь ребят не поселят))
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закрыт по беспределу
Чë, даже не надо открещиваться от режима?..
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