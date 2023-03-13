Вячеслав Фетисов: «МОК должен был дисквалифицировать Великобританию. Любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Себастьян Коу Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что МОК должен был дисквалифицировать Великобританию.

Ранее правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет из-за предложения МОК рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов к международным стартам и Олимпиаде-2024.

«По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено! МОК должен был сразу же дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения на какое-то время.

Это прямое вмешательство в дела общественной организации. Это один из первых принципов МОК. И я не понимаю, почему они сейчас промолчали. Это говорит о многом.

Беспредельщина горе-руководителей просто зашкаливает. Это попирание всех прав. Великобритания грешна во многих делах, во многих конфликтах, но их никто не отстранял.

Их великий кормчий Себастьян Коу (президент World Athletics – Sports.ru) в 1980 году приперся в Москву и стал олимпийским чемпионом вопреки тому, что их правительство приняло решение не участвовать в Играх.

А сейчас рулит многими процессами по отстранению наших спортсменов. Ты чего, Себастьян? Ты посмотри на себя в зеркало-то», – сказал Фетисов. 

Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры

МОК об обращении Великобритании к спонсорам Олимпийских игр: «Не правительствам решать, какие спортсмены могут принимать участие»

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22 комментария

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Bashibuzuck
Ответ YOKODZUMA
Любое вмешательство политики в спорт запрещено! Об этом неоднократно говорил наш великий лидер, лучший друг всех спортсменов железный полководец Пу Ин, да святится имя его, да пребудет он с нами во веки веков
Прогиб защитан😁
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Bashibuzuck
Ответ Sutekh Hexen
Он с ФИФА спутал.
Нет, в уставе МОК тоже это прописано
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Владимир Шешко
аккуратнее, недовеликий. Ты был великим, становишься профаном. Не болтай, будешь казаться умным.
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Bashibuzuck
Ответ Ilya Kurepa
вот , наконец то и любитель ночного хоккея заговорил.. а то давно его не было слышно.
Ну здесь он прав на 100%
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sled
Ответ HockeyMan
Как бы я не относился к Фетисову, тут он совершенно прав
Вы за пожизненный бан РФ по этому пункту!?
+1
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brig_Mercury
Интересно, а под каким флагом выступал Коу на ОИ и за чей счёт он туда поехал?
+2
-1
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Iuasamotu
Фетисов с логикой не дружит, ибо одновременно призывает казнить Великобританию за вмешательство в олимпийское движение и попрекает тех, кто этому противился в 1980 году
+4
-3
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YOKODZUMA
Любое вмешательство политики в спорт запрещено! Об этом неоднократно говорил наш великий лидер, лучший друг всех спортсменов железный полководец Пу Ин, да святится имя его, да пребудет он с нами во веки веков
+10
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+7
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siragh@yandex.ru
Дааа?!
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Кеша
Вячеслав Александрович , Вы как сенатор и великий хоккеист в прошлом , член Зала Славы НХЛ и ИИХФ , вполне можете включиться в работу .
+1
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Дэннис Молинарев
Хороший был игрок. А сейчас опять забыл таблетки принять:(
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HockeyMan
Как бы я не относился к Фетисову, тут он совершенно прав
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Дэннис Молинарев
Ответ Ilya Kurepa
вот , наконец то и любитель ночного хоккея заговорил.. а то давно его не было слышно.
Недавно же был тут, к успеху Адмирала пытался примазаться
+1
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Sutekh Hexen
Он с ФИФА спутал.
+1
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Ilya Kurepa
вот , наконец то и любитель ночного хоккея заговорил.. а то давно его не было слышно.
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La Gushka
Время сейчас такое, когда действуют не Законы или Хартии, а Их Величества Правила, являющиеся всеобщей заменой дипломатии и юриспруденции. И большинство стран мира и международных организаций - подчиняется Правилам. А Законы - отставлены до лучших времен.
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Lacrosse-style goal
Ну тут если только ВБ и РФ вместе дисквалить.
+2
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Мыкола
Нужно свои организации создавать, как пиндосы и мелкобританцы и всех вертеть на 🍌, а не плакать постоянного 🙂
0
-5
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Dyman
Славик забыл как на рубеже 80-х действовал
+3
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tyuiop tyuiop
классическое: а нас то за что?
+2
-2
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Алекс Я
Ответ Arty K.
КТО б говорил
А что не так?
+1
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Arty K.
КТО б говорил
+5
-5
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