Вячеслав Фетисов: «МОК должен был дисквалифицировать Великобританию. Любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено»

считает, что МОК должен был дисквалифицировать Великобританию.

Ранее правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет из-за предложения МОК рассмотреть допуск российских и белорусских спортсменов к международным стартам и Олимпиаде-2024.

«По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено! МОК должен был сразу же дисквалифицировать Великобританию из олимпийского движения на какое-то время.

Это прямое вмешательство в дела общественной организации. Это один из первых принципов МОК. И я не понимаю, почему они сейчас промолчали. Это говорит о многом.

Беспредельщина горе-руководителей просто зашкаливает. Это попирание всех прав. Великобритания грешна во многих делах, во многих конфликтах, но их никто не отстранял.

Их великий кормчий (президент World Athletics – Sports.ru) в 1980 году приперся в Москву и стал олимпийским чемпионом вопреки тому, что их правительство приняло решение не участвовать в Играх.

А сейчас рулит многими процессами по отстранению наших спортсменов. Ты чего, Себастьян? Ты посмотри на себя в зеркало-то», – сказал Фетисов.

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