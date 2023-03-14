Глава РУСАДА о словах Баньки про антидопинговую систему в РФ: «Мы можем с уверенностью заявлять о полной операционной независимости РУСАДА»

Теги ОКР WADA РУСАДА Министерство спорта России Витольд Банька Вероника Логинова Легкая атлетика

В РУСАДА ответили на сомнения главы WADA в независимости антидопинговой системы в России.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька заявил, что «вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой».

«Что касается Российского антидопингового агентства (РУСАДА) – в настоящее время мы можем с уверенностью заявлять о полной операционной независимости РУСАДА. Мы пересмотрели руководящие документы агентства, начиная с устава, учли все рекомендованные WADA положения, которые гарантируют нашу независимость.

РУСАДА активно взаимодействует с министерством спорта, олимпийским и паралимпийским комитетами, общероссийскими федерациями, при этом ни одна из этих организаций никаким образом не вмешивается в нашу работу. В пример многим антидопинговым организациям наша деятельность осуществляется под наблюдением независимого офицера по этике.

Таким образом, для обеспечения независимости нами предпринимаются исчерпывающие меры, которые предписывает нам Всемирный антидопинговый кодекс и иные документы WADA. К сожалению, подобные заявления мы слышим уже не первый раз.

Надеюсь, это не сильно демотивирует нашу команду, которая, несмотря на огромное количество ограничений и сложностей, выполняет свою работу на высоком уровне и при полном соблюдении международных стандартов», – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Глава WADA: «Вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой»

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16 комментариев

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Elena Polkina
Ответ smoky eyes
Весна...
Да у нее весна-осень постоянно. Пестни Алине, и оскорбления Камиле. Так достала...
+2
0
+2
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smoky eyes
Ответ Elena Polkina
Она все приятные воспоминания от Загитовой уже в неприязнь превращать начинает. То ли проплаченная, то ли ботовка, то ли личная неприязнь к Валиевой, но при этом адская любовь к Загитовой. Как так можно?
Весна...
+2
0
+2
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Elena Polkina
Ответ smoky eyes
+++++ болезненная зависимость какая-то . Страшно, что эта дама может быть в твоём окружении, а ты и не знаешь.
Она все приятные воспоминания от Загитовой уже в неприязнь превращать начинает. То ли проплаченная, то ли ботовка, то ли личная неприязнь к Валиевой, но при этом адская любовь к Загитовой. Как так можно?
+2
-1
+1
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smoky eyes
Ответ Elena Polkina
ДОСТАЛА !!!!
+++++ болезненная зависимость какая-то . Страшно, что эта дама может быть в твоём окружении, а ты и не знаешь.
+2
-2
0
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Elena Polkina
Ответ Маргарита Михайловна
Не хотели по-хорошему просто наказать допингистку, получат серьёзное расследование которое затронет и Тутберидзе и ещё кучу причастных и само РУСАДА.
ДОСТАЛА !!!!
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Лакс
Ответ La Gushka
А Закона о профессиональном спорте, спортивной медицине и антидопинговой деятельности, единого, цельного, не размазанного по кодексам, со всеми необходимыми приложениями, полностью соответствующего ВАДК-2021, как его не было, так и нет. Все "поправки" к ЗФКС - полумеры.
а где есть такой Закон, "полностью соответствующий ВАДК"?
0
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Маргарита Михайловна
Не хотели по-хорошему просто наказать допингистку, получат серьёзное расследование которое затронет и Тутберидзе и ещё кучу причастных и само РУСАДА.
+3
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-1
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Лакс
Логинова в ответ ВАДА по делу Валиевой:

"В своей деятельности дисциплинарный антидопинговый комитет является операционно независимым от агентства, - заметила Логинова. - Ни РУСАДА, ни иные организации, не могут влиять на выносимые им решения".
"Изучив мотивировочную часть решения ДАК по данному делу, агентство реализовало свое право на обжалование, предусмотренное кодексом. Как в случае несогласия с решением ДАК, так и в тех ситуациях, когда мы не соглашаемся с вердиктом, вынесенным дисциплинарным органом международной федерации, мы обжалуем эти решения либо в Национальном центре спортивного арбитража, либо в Спортивном арбитражном суде (CAS)"
+1
0
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La Gushka
А Закона о профессиональном спорте, спортивной медицине и антидопинговой деятельности, единого, цельного, не размазанного по кодексам, со всеми необходимыми приложениями, полностью соответствующего ВАДК-2021, как его не было, так и нет. Все "поправки" к ЗФКС - полумеры.
0
0
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Viks
Операцию по затягиванию дела Валиевой на 2 года тоже проводите независимо? Орден за это дали?
+5
-5
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Viks
Ответ sav187
Видимо операционная независимость и просто независимость - это разные вещи.
Она деньги со счёта берёт независимо от успехов в деятельности = операция по снятию наличных = независимая операционная деятельность.
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La Gushka
Видимо, по мнению ВАДА, в России абсолютно независимым от российского правительства может быть только приглашенная и выполняющая в ней ВСЕ функции ИНОСТРАННАЯ антидопинговая организация. Как это было в 2015-2018 гг, когда антидопинговую деятельность в РФ осуществляло UKADA. Тогда, кстати, к ним было достаточно много претензий с российской стороны, но, поскольку ВАДА их деятельность одобряло, России ничего не оставалось, как дорого благодарить варягов.
+3
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sav187
Видимо операционная независимость и просто независимость - это разные вещи.
+2
-2
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Viks
"наша деятельность осуществляется под наблюдением независимого офицера по этике." --- Который получает независимую зарплату в Лозанне и там же живёт независимо от российской власти?
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-3
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Viks
Операционная независимость - это операции по имитации деятельности?
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Viks
Ха-ха-ха!
+3
-4
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