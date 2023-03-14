Глава РУСАДА о словах Баньки про антидопинговую систему в РФ: «Мы можем с уверенностью заявлять о полной операционной независимости РУСАДА»

В РУСАДА ответили на сомнения главы WADA в независимости антидопинговой системы в России.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька заявил, что «вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой».

«Что касается Российского антидопингового агентства (РУСАДА) – в настоящее время мы можем с уверенностью заявлять о полной операционной независимости РУСАДА. Мы пересмотрели руководящие документы агентства, начиная с устава, учли все рекомендованные WADA положения, которые гарантируют нашу независимость.

РУСАДА активно взаимодействует с министерством спорта, олимпийским и паралимпийским комитетами, общероссийскими федерациями, при этом ни одна из этих организаций никаким образом не вмешивается в нашу работу. В пример многим антидопинговым организациям наша деятельность осуществляется под наблюдением независимого офицера по этике.

Таким образом, для обеспечения независимости нами предпринимаются исчерпывающие меры, которые предписывает нам Всемирный антидопинговый кодекс и иные документы WADA. К сожалению, подобные заявления мы слышим уже не первый раз.

Надеюсь, это не сильно демотивирует нашу команду, которая, несмотря на огромное количество ограничений и сложностей, выполняет свою работу на высоком уровне и при полном соблюдении международных стандартов», – сказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Глава WADA: «Вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой»