WADA готово инвестировать до 500 тысяч долларов в проект по выявлению генного допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло прием заявок на научно-исследовательские проекты по разработке методов выявления генного допинга.

Отмечается, что WADA готово инвестировать до 500 тысяч долларов в отдельный проект, если сочтет это обоснованным. Заявки принимаются до 31 марта 2023 года.

Генный допинг представляет собой совокупность запрещенных методов, в том числе по изменению генетической структуры организма, для улучшения спортивных результатов.

«Наука является ключом к успеху в борьбе с допингом», – подчеркнули в WADA.