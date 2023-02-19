WADA готово инвестировать до 500 тысяч долларов в проект по выявлению генного допинга

Теги допинг WADA Легкая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло прием заявок на научно-исследовательские проекты по разработке методов выявления генного допинга.

Отмечается, что WADA готово инвестировать до 500 тысяч долларов в отдельный проект, если сочтет это обоснованным. Заявки принимаются до 31 марта 2023 года.

Генный допинг представляет собой совокупность запрещенных методов, в том числе по изменению генетической структуры организма, для улучшения спортивных результатов.

«Наука является ключом к успеху в борьбе с допингом», – подчеркнули в WADA.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий З.
Ответ тоторо
ясен пнь, но уверена когда эту систему внедрят текущие норги вдруг быстро закончат карьеру, а новые не будут феерить. просто заскриньте. шведов это тоже касается
Практически все ведущие шведские легкоатлеты скоропостижно закончили выступать в конце 00-х, когда только начинали собирать данные для биологического паспорта спортсмена.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ тоторо
ну это другое) никому не выгодно сейчас из топовых сборных чтобы фтор убирали)
Да, по-моему, всем не выгодно. Фтор используют во всех биатлонных и лыжных сборных и отмена его это головняк и для спортсменов и сервисеров. ----------------------------------------------------------------------------------------------------"никому не выгодно сейчас из топовых сборных чтобы фтор убирали)-------------------------------------------------------Если сейчас кто-либо из топовых сборных применяет генный допинг, то сопротивление введению теста будет еще сильнее, чем отмена фтора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ La Gushka
Там знают, кого проверить первыми!
сестер вильямс и симону байлз?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ NoWar
Так же быстро как с тестом по определению фтора?
ну это другое) никому не выгодно сейчас из топовых сборных чтобы фтор убирали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ тоторо
думаю быстрее чем вам кажется)
Так же быстро как с тестом по определению фтора?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Gushka
Ответ тоторо
первым делом норгов проверить надо по этой генной системе
Там знают, кого проверить первыми!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ NoWar
Стоит ли этим забивать голову. До появления генного теста пройдет еще немало времени.
думаю быстрее чем вам кажется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ тоторо
ясен пнь, но уверена когда эту систему внедрят текущие норги вдруг быстро закончат карьеру, а новые не будут феерить. просто заскриньте. шведов это тоже касается
Стоит ли этим забивать голову. До появления генного теста пройдет еще немало времени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
Ответ NoWar
Если и проверять то всех поголовно
ясен пнь, но уверена когда эту систему внедрят текущие норги вдруг быстро закончат карьеру, а новые не будут феерить. просто заскриньте. шведов это тоже касается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ тоторо
первым делом норгов проверить надо по этой генной системе
Если и проверять то всех поголовно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Ответ тоторо
первым делом норгов проверить надо по этой генной системе
А потом наших и немцев с франками
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
первым делом норгов проверить надо по этой генной системе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
паби
Давно пора.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий