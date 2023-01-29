«Пришло бы огромное количество болельщиков, было бы классно». Ласицкене заявила, что хотела бы выступить на Красной площади

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что хотела бы посоревноваться на Красной площади. 

«Про Красную площадь давно шли разговоры, было бы круто вынести туда помост.

Пришло бы огромное количество болельщиков, было бы классно, я думаю. 

Кремлевскую стену мне, конечно, не перепрыгнуть, но как-то смиксовать все на помосте по размерам было бы здорово», – сказала Ласицкене журналистам после турнира «Битва полов», где она заняла второе место.

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1 комментарий

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Iuasamotu
Это было бы очень престижно, если бы лёгкую атлетику пустили на Красную площадь. Только без вычурных фантазий, типа, прыгать через пенопластовую копию кремлёвской стены. А вот забег вокруг Кремля, вдоль кремлёвской стены, это было бы очень круто. Правда, я не местный, поэтому не знаю, какова эта дистанция и можно ли там вообще пробежать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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