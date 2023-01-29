«Пришло бы огромное количество болельщиков, было бы классно». Ласицкене заявила, что хотела бы выступить на Красной площади

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту заявила, что хотела бы посоревноваться на Красной площади.

«Про Красную площадь давно шли разговоры, было бы круто вынести туда помост.

Пришло бы огромное количество болельщиков, было бы классно, я думаю.

Кремлевскую стену мне, конечно, не перепрыгнуть, но как-то смиксовать все на помосте по размерам было бы здорово», – сказала Ласицкене журналистам после турнира «Битва полов», где она заняла второе место.