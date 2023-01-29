«Пришло бы огромное количество болельщиков, было бы классно». Ласицкене заявила, что хотела бы выступить на Красной площади
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что хотела бы посоревноваться на Красной площади.
«Про Красную площадь давно шли разговоры, было бы круто вынести туда помост.
Пришло бы огромное количество болельщиков, было бы классно, я думаю.
Кремлевскую стену мне, конечно, не перепрыгнуть, но как-то смиксовать все на помосте по размерам было бы здорово», – сказала Ласицкене журналистам после турнира «Битва полов», где она заняла второе место.
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