Ласицкене о заявлении МОК: «Пока не будет четкой информации, не буду себя как-то настраивать. Опыт показывает, что эти люди могут поменять свое мнение в любой момент»

Теги сборная России жен МОК прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным стартам при соблюдении строгих правил.

«Пока не будет четкой информации, я не буду себя как-то настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет, к сожалению, показывает, что эти люди могут поменять свое мнение в любой момент. Я делаю то, что зависит от меня, то есть тренируюсь», – сказала Ласицкене.

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