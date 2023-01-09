Сергей Шубенков: «Я подал заявку на нейтральный статус еще в прошлом году, но ее не рассмотрели. Если эта заявка уже не актуальна, то планирую начать оформлять ее по-новому»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами рассказал, что планирует получить нейтральный статус.

«Я подал заявку на нейтральный статус еще в прошлом году, но тогда ее не рассмотрели.

Сейчас буду все выяснять. Если эта заявка сейчас уже не актуальна, то планирую начать оформлять ее по-новому», – сказал Шубенков.