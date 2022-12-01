Паралимпийский комитет Беларуси обжаловал приостановку членства в Международном паралимпийском комитете

Паралимпийский комитет Беларуси направил апелляцию в трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) по поводу приостановки членства страны в организации.

Об этом сообщил председатель Паралимпийского комитета республики Олег Шепель.

Шепель подчеркнул, что решение, принятое на внеочередной генассамблее МПК в Берлине, принято с нарушениями. Он заявил, что белорусская сторона подготовила конкретные материалы о том, что страна не нарушила ни одного пункта конституции Международного паралимпийского комитета. На генассамблее они были переданы зарубежным коллегам и руководству МПК.

«Тем не менее было сделано все, чтобы протолкнуть решение об отстранении Беларуси и России от мировой паралимпийской семьи. Безусловно, это раскол в мировом паралимпийском движении», – сказал Шепель.