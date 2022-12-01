Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА: «У нас есть четкое заверение от WADA, что на операционном уровне РУСАДА работает хорошо»
Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) хорошо работает на операционном уровне.
«WADA заверило нас: даже несмотря на то, что решение CAS истекает 17 декабря этого года, оно будет продолжать следить за РУСАДА по вопросу восстановления, это будет не автоматическое восстановление РУСАДА. Но у нас есть четкое заверение от WADA, что на операционном уровне РУСАДА работает хорошо.
WADA еще будет изучать структуру управления, нормативные акты, но операционный уровень работает должным образом, а нас беспокоило именно это. Нам важно, чтобы тестирование российских легкоатлетов было полноценным и эффективным, и у нас есть уверенность в том, что на операционном уровне РУСАДА работает хорошо», – сказал Андерсен.
World Athletics не восстановила членство ВФЛА и продлила отстранение россиян. Вопрос о ВФЛА отложен до марта 2023 года
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