Украинец Зуев признан тренером года по версии World Athletics, британка Фрейзер – женщиной года

Теги Бег прыжки в высоту World Athletics (IAAF) сборная Украины Андрей Проценко Геннадий Зуев Донна Фрейзер Легкая атлетика

Украинский специалист Геннадий Зуев признан тренером года по версии World Athletics.

Зуев тренирует прыгуна в высоту Андрея Проценко, который в 2022-м стал бронзовым призером чемпионата мира и чемпионата Европы.

Британка Донна Фрейзер признана женщиной года. Она дважды брала медали чемпионатов мира в беге и становилась четвертой на Олимпиаде-2000. С 2019-го Фрейзер работает модератором по гендерному равноправию в World Athletics.

Остальных лауреатов в 10 номинациях World Athletics объявит в ближайшие дни.

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