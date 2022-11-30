Украинец Зуев признан тренером года по версии World Athletics, британка Фрейзер – женщиной года

Украинский специалист Геннадий Зуев признан тренером года по версии World Athletics.

Зуев тренирует прыгуна в высоту , который в 2022-м стал бронзовым призером чемпионата мира и чемпионата Европы.

Британка Донна Фрейзер признана женщиной года. Она дважды брала медали чемпионатов мира в беге и становилась четвертой на Олимпиаде-2000. С 2019-го Фрейзер работает модератором по гендерному равноправию в World Athletics.

Остальных лауреатов в 10 номинациях объявит в ближайшие дни.