Себастьян Коу о восстановлении статуса ВФЛА: «Процесс не закончится до тех пор, пока целевая группа не будет удовлетворена результатами»

Глава World Athletics Себастьян Коу высказался о восстановлении статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

World Athletics рассмотрит статус ВФЛА на заседании совета, которое пройдет с 29 по 30 ноября в Риме.

«Надеюсь, мы приближаемся к завершению. Процесс восстановления не закончится до тех пор, пока целевая группа не будет удовлетворена результатами.

Мы должны увидеть признаки культурного сдвига в том, как работают тренеры и федерация.

Хотя мы, возможно, и подходим к концу восстановления в связи с антидопинговыми проблемами, я не знаю, сколько времени это займет», – сказал Коу.