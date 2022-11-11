World Athletics рассмотрит статус ВФЛА на заседании совета в конце ноября

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета, которое пройдет с 29 по 30 ноября в Риме.

Об этом сообщили в пресс-службе World Athletics.

«Глава рабочей группы , как обычно, сделает доклад перед членами совета», – заявили в организации.

30 ноября президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции огласит решения, принятые на заседании совета.

была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.