World Athletics рассмотрит статус ВФЛА на заседании совета в конце ноября

Теги ВФЛА World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Руне Андерсен Легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета, которое пройдет с 29 по 30 ноября в Риме.

Об этом сообщили в пресс-службе World Athletics.

«Глава рабочей группы Руне Андерсен, как обычно, сделает доклад перед членами совета», – заявили в организации.

30 ноября президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции огласит решения, принятые на заседании совета.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

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