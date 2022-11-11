World Athletics рассмотрит статус ВФЛА на заседании совета в конце ноября
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета, которое пройдет с 29 по 30 ноября в Риме.
Об этом сообщили в пресс-службе World Athletics.
«Глава рабочей группы Руне Андерсен, как обычно, сделает доклад перед членами совета», – заявили в организации.
30 ноября президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции огласит решения, принятые на заседании совета.
ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.
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