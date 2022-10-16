МОК приостановил работу олимпийского комитета Гватемалы

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил работу Национального олимпийского комитета (НОК) Гватемалы.

Решение об этом вступило в силу 15 октября. На данный момент спортсмены из Гватемалы не могут соревноваться под национальным флагом, а НОК страны до снятия санкций не будет получать финансирование от олимпийского движения.

В августе этого года конституционный суд Гватемалы приостановил действие ряда положений в уставе и регламенте НОК, из-за чего организация лишилась права действовать в соответствии с Олимпийской хартией. МОК призвал власти Гватемалы найти приемлемое решение по данному вопросу.