Президент Европейских олимпийских комитетов: «Участие россиян и белорусов в Европейских играх-2023 в нынешних условиях невозможно»

Президент Европейских олимпийских комитетов (EOК) Спирос Капралос заявил, что возможность выступления российских и белорусских спортсменов на Европейских играх‑2023 в Польше в текущих условиях исключена.

Европейские игры пройдут в Кракове и Малопольском воеводстве с 21 июня по 2 июля 2023 года. На Играх пройдут соревнования по 25 видам спорта.

«Я знаю, что этот вопрос волнует многих из вас. Поэтому я должен дать предельно четкий ответ – в нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», – приводит слова Капралоса Inside the Games.

В феврале этого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям из-за ситуации на Украине.