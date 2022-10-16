Президент Европейских олимпийских комитетов: «Участие россиян и белорусов в Европейских играх-2023 в нынешних условиях невозможно»

Теги Европейские игры Спирос Капралос ЕОК Легкая атлетика

Президент Европейских олимпийских комитетов (EOК) Спирос Капралос заявил, что возможность выступления российских и белорусских спортсменов на Европейских играх‑2023 в Польше в текущих условиях исключена. 

Европейские игры пройдут в Кракове и Малопольском воеводстве с 21 июня по 2 июля 2023 года. На Играх пройдут соревнования по 25 видам спорта. 

«Я знаю, что этот вопрос волнует многих из вас. Поэтому я должен дать предельно четкий ответ – в нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», – приводит слова Капралоса Inside the Games. 

В феврале этого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

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