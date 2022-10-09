Отчет по аудиторской проверке в отношении ВФЛА будет подготовлен к декабрю

Отчет по аудиторской проверке в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет подготовлен к декабрю.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ранее World Athletics приступила к аудиту деятельности ВФЛА – рабочая группа намерена убедиться, что в российской легкой атлетике изменилась антидопинговая культура.

ВФЛА лишена членства в международной федерации c 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений. Возможные даты восстановления организации могут быть названы по итогам аудита.