РУСАДА об аудиторской проверке со стороны WADA: «Мы детально рассказали, как реализуется национальная антидопинговая программа»

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, как проходила аудиторская проверка со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Плановый аудит WADA проходил в онлайн‑формате с 6 по 9 сентября. РУСАДА предоставило проверяющим интересующие их документы. Для нас это очень важный этап.

Группа аудиторов была представлена высококвалифицированными и опытными экспертами в таких сферах, как тестирование, обработка результатов и расследования. РУСАДА детально рассказала о том, как реализуется национальная антидопинговая программа», – заявили в агентстве.

Сентябрьская аудиторская проверка деятельности РУСАДА является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

WADA завершило аудиторскую проверку деятельности РУСАДА

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