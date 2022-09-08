Врач, задержанный в США по акту Родченкова, требует признать закон неконституционным

Врач Эрик Лира, ранее задержанный в США по антидопинговому закону имени Григория Родченкова, считает обвинения в свой адрес неконституционными.

В январе Лира стал первым человеком, задержанным в США на основании данного закона. Предполагается, что врач распространял допинговые препараты во время Олимпиады-2020 в Токио.

Закон был принят в Штатах в 2020 году и назван в честь российского информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно документу, власти США могут применять санкции к лицам, уличенным в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях других стран, где выступали американские атлеты.

«Это беспрецедентное делегирование законодательной власти, которое противоречит нашей конституции, так как позволяет иностранному субъекту диктовать условия в уголовном праве страны», – заявила адвокат врача Мэри Стиллинджер.

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