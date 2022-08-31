Нидерландский бегун Бокари сдал положительный тест на гормон роста. Представитель спортсмена заявил, что допинг попал в его организм через дешевую курицу

Нидерландский бегун Соломон Бокари сдал положительный допинг-тест на гормон роста GHRP-2 в рамках внесоревновательной проверки в начале июля.

Представитель спортсмена Роббин Питерман предполагает, что гормон попал в его организм через дешевую курицу, которую тот съел.

«Я не знаю, как этот продукт попал в мой организм. Я знаю наверняка только одно: я не употреблял допинг. Если кто-то и выступает категорически против употребления запрещенных стимуляторов, так это я.

У меня много вопросов по поводу этой проверки и ее результатов. Хочу подчеркнуть, что спортсмен всегда несет ответственность за вещества, содержащиеся в его организме. Но в данном случае так много неясного, что я хотел бы получить некоторые разъяснения», – сказал Бокари.

По словам Питермана, спортсмен сдал положительную пробу после того, как съел курицу, купленную на рынке в Гааге.

«Возможно, эту курицу лечили гормонами и он получил этот гормон в своем организме, съев эту курицу. К счастью, у Соломона дома все еще есть кусочки этой курицы. Мы попытаемся провести исследование, чтобы показать, что гормон попал в организм Соломона именно этим путем», – заявил Питерман.

Бокари специализируется в беге на короткие дистанции. Он входил в состав сборной Нидерландов на Олимпийских играх в Рио-2016 и Токио-2020.