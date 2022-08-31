Шубенков об иностранных спортсменах: «Там большинство и не в курсе, наверное, что нас отстранили. О чем мы говорим, если там народ не знает, где Сибирь находится»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами рассказал об отношениях с иностранными спортсменами.

– Те иностранные соперники, которых вам сейчас не хватает, какие чувства у вас вызывали? Раздражали, злили, кто-то чем-то задевал, и вам ответить хотелось?

– На самом деле, мне это довольно сложно объяснить, потому что я не до конца понимаю, как это работает. Наверное, это здоровое товарищество. Притом что они далеко не все мне друзья. Чувство локтя.

– Того локтя, которым задевают на дорожке?

– Ха-ха, и это тоже. Что-то такое.

– Если это товарищи, то не обидно, что никто из них вам не написал по ходу нынешнего сезона что-то вроде «как дела»?

– Ну я поэтому и сказал – далеко не все они мне друзья. И я понимаю, что у всех свои проблемы, мысли, чувства, настрой на старты. Так что не обидно.

– Несколько секунд потратить надо, чтобы написать «Серега, мы без тебя скучаем».

– Да там большинство и не в курсе, наверное, что нас отстранили. О чем мы говорим, если там народ не знает, где Сибирь находится. Легкая атлетика – большой вид спорта, в одном сезоне этот есть, в другом сезоне его нет. Мало ли почему – травмировался, женился, закончил. Текучка большая, причины могут быть самые разные.

Я сам за всеми не могу уследить. Где вот Орландо Ортега? В 2019-м на чемпионате мира в Дохе вторую бронзу (после апелляции) получил, потом в 2020-м еще где-то появлялся, а в 2021-м и в 2022-м уже и нет его. Куда он делся?

– И вы ему не написали с вопросом «ты где?»

– Нет, не написал, потому что таких как он, много, причин может быть миллион, и они мне, как я уже сказал, далеко не друзья. С кем-то очень интересно вне дорожки пообщаться, с кем-то совсем нет, но в целом отношения как у меня к ним, так и у них ко мне на уровне «привет – привет».

– Если не иностранные спортсмены, то иностранные СМИ о вас вспоминают?

– Последний раз аж целая ESPN просила меня рассказать про свою допинговую историю. Но это еще было в 2021 году. После того раза не обращались, – сказал Шубенков.