IAAF приняла протест Ортеги на результат забега на 110 м с барьерами. Он получит бронзу чемпионата мира

Апелляционное жюри Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приняло протест испанца Орландо Ортеги на результат забега на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе. Спортсмен будет награжден бронзовой медалью.

Во время забега Ортега шел третьим, но ближе к финишу ему помешал ямаец Омар Маклауд. В итоге испанец занял пятое место.

Сборная Испании, ссылаясь на правила IAAF, просила провести повторные соревнования, либо разрешить Ортеге пробежать в одиночку.

Этот запрос не был принят, однако в качестве справедливого спортивного жеста IAAF решила наградить Ортегу медалью, соответствующей его позиции на момент блокировки Маклауда.

Победителем забега стал американец Грег Холлоуэй. Россиянин Сергей Шубенков выиграл серебро, француз Паскаль Мартино-Лагард – бронзу.

Летом Шубенков упал на финише и чуть не разрушил сезон. А теперь взял серебро чемпионата мира – потому что падали другие