Мария Ласицкене: «Буду до конца отстаивать право выступать в Париже-2024. Если нужно будет пойти в суд – мы пойдем»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту сообщила, что намерена выступить на Олимпиаде-2024 в .

— В январе 2021 года вы обратились в Спортивный арбитражный суд с иском к WorldAthletics. Если ваша поездка на Игры-2024 в Париже также окажется под большим вопросом, допускаете ли вы, что опять пойдете искать правду в суде?

— Да, я буду до конца отстаивать свое право выступать на Олимпийских играх. Если для этого нужно будет снова пойти в суд, мы пойдем.

— А если вам скажут незадолго до Олимпиады в Париже, что ни один российский спортсмен из-за санкций не примет в ней участие, то в этот же ужасный день вы примете решение завершить карьеру в спорте?

— Я думаю, что даже в таком случае сезон-2024 допрыгаю до конца, а что будет дальше… В сегодняшнем мире нельзя ничего планировать даже на завтра. Но до конца 2024 года я все равно должна буду прыгать, несмотря ни на что. А там по настроению решу, – рассказала Ласицкене.