Глава оргкомитета Парижа-2024: «Сохранить наши амбиции с учетом кризисов – настоящий вызов. Нам нужно оптимизировать расходы»

Глава оргкомитета летней Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге заявил о важности оптимизации расходов на проведение соревнований.

Сегодня в Париже прошло заседание координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), посвященное подготовке к Играм.

«С учетом кризисов в сферах здравоохранения, экономики и геополитики, которые сменялись один за другим в течение двух лет, сохранить наши амбиции до самого конца будет настоящим вызовом.

Нам понадобится ваша помощь (сказал Эстанге, обращаясь к членам комиссии – Sports.ru), чтобы найти новые средства для оптимизации [расходов] и еще больше задуматься об экономии денег при подготовке к Играм», – заявил Эстанге.

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