Привалова о том, когда россиян допустят к международным стартам: «По ощущениям – должна закончиться военная операция и пройти какое-то время»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) поделилась мнением о том, когда российские легкоатлеты будут допущены к международным стартам.

– Не все измеряется у нас деньгами, призовым фондом. Те, кто хотел уехать, они уедут.

Конечно, рано или поздно все заканчивается. Думаю, мы должны выйти из этой ситуации с честью. В любом случае посоветую родителям отдавать детей в легкую атлетику, это базовый вид спорта, это принесет здоровье их детям.

А будут ли они выступать... Будут. Через какое время – я не могу сказать. По моим ощущениям – должна закончиться военная операция и должно пройти какое-то время.

– 5-6 лет?

– Не хочу говорить, – сказала Привалова.