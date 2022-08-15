Депутат Пайкин: «Макларен напомнил, что спорт вне политики. Думаю, началась подготовка общественного мнения к возврату России на мировую арену»

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Борис Пайкин оценил слова канадского юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Ричард Макларен напомнил мировой общественности, что спорт вне политики, а отстранение российских спортсменов – это ущемление их профессиональных прав.

Он призвал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Думаю, началась подготовка общественного мнения к возврату России на мировую арену», – сказал Пайкин

Ранее Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014.

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности