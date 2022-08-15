Щитов о словах Макларена, что отстранение российских атлетов несправедливо: «Смертельно болен, возможно. Хочет покаяться перед смертью»

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Никита Щитов считает, что последние высказывания Ричарда Макларена вызваны болезнью.

Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Может быть, все намного проще? Человек пожилой. Возможно, смертельно болен.

Понимает, что допустил большие просчеты, ошибки, многие из‑за него пострадали.

И так хочет покаяться просто перед смертью. Может такое быть!» – сказал бывший защитник клубов КХЛ в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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