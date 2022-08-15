«Россия все еще может использовать свое влияние». Депутат Европарламента фон Крамон считает, что представители страны не должны работать в мировых федерациях

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель считает, что представители России и Беларуси не должны работать в международных спортивных федерациях.

«России удалось усилить свое влияние за эти годы – благодаря очень щедрым финансовым вливаниям в международный спорт, в национальные и профессиональные ассоциации.

Система настолько подорвана и коррумпирована изнутри, что никто не смеет выступить против представителей России.

Россия все еще может использовать свое влияние, даже несмотря на то, что спортсменов больше не допускают к соревнованиям.

Я хочу, чтобы Немецкий футбольный союз (DFB) и Олимпийская спортивная конфедерация Германии (DOSB) взяли на себя инициативу в этом вопросе», – заявила депутат и выступила за приостановку полномочий чиновников из России и Беларуси.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности