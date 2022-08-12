В «Лужниках» вручат госнаграды тренерам, врачам и специалистам призеров Олимпиады-2020 в Токио – в том числе Тарпищеву, Покровской

Около ста российских специалистов и тренеров получат государственные награды в московском спорткомплексе «Лужники».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете мероприятия.

«Общее количество награжденных – около 100 человек, в том числе президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главный тренер спортивной сборной команды России по синхронному плаванию , а также другие тренеры, врачи и специалисты, благодаря которым, в условиях беспрецедентных санкций и давления со стороны Запада, российские спортсмены добились высоких результатов на и в Токио», – рассказал источник.

Церемония вручения наград пройдет 12 августа.

Сегодня в «Лужниках» пройдет церемония награждения олимпийцев, пропустивших встречу с Путиным