В «Лужниках» вручат госнаграды тренерам, врачам и специалистам призеров Олимпиады-2020 в Токио – в том числе Тарпищеву, Покровской

Теги Шамиль Тарпищев Паралимпийские игры Татьяна Покровская Токио-2020 ТАСС Легкая атлетика

Около ста российских специалистов и тренеров получат государственные награды в московском спорткомплексе «Лужники». 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оргкомитете мероприятия.

«Общее количество награжденных – около 100 человек, в том числе президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главный тренер спортивной сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, а также другие тренеры, врачи и специалисты, благодаря которым, в условиях беспрецедентных санкций и давления со стороны Запада, российские спортсмены добились высоких результатов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио», – рассказал источник. 

Церемония вручения наград пройдет 12 августа.

Сегодня в «Лужниках» пройдет церемония награждения олимпийцев, пропустивших встречу с Путиным

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