Сергей Шубенков: «Были мысли о смене спортивного гражданства, когда отстранение российских легкоатлетов длилось уже несколько лет. Дальше мыслей дело не пошло»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о том, почему не стал менять спортивное гражданство.

– Многие боялись, что после массовых отстранений российских спортсменов народ побежит менять спортивное гражданство. А народ-то не побежал, это только единичные случаи, которые можно посчитать на пальцах двух рук. И то половина из них происходила по семейным обстоятельствам.

Думаю, что народ сознательный и поэтому массово не переходит в другие страны. Возможно, не переходят, потому что и здесь неплохо даже в таких условиях изоляции. К тому же переход в другую страну, смена даже просто спортивного гражданства – это не самая простая история, у которой куча нюансов. Это крайняя мера для любого спортсмена.

– Вы задумывались о смене спортивного гражданства?

– Были такие мысли в тот момент, когда отстранение российских легкоатлетов затянулось и длилось уже несколько лет. Но я просто задумывался – дальше мыслей дело не пошло и не могло пойти. В моем случае меня все устраивает в России. Это не такая простая история, что на бумаге ты перешел и все в жизни у тебя осталось по-прежнему. В моем случае так не работало бы, я не дергаюсь никуда.

– То есть менять спортивное гражданство вы не собираетесь?

– Нет. Даже в нынешних условиях вокруг российского спорта и легкой атлетики, – заявил Шубенков.