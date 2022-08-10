Сергей Шубенков: «Контракт со мной Nike не разорвал, но сложности с поставками есть. Если указываешь российский адрес, тебе говорят: извините, мы не можем»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о спонсорской поддержке компании Nike.

– Ранее вы говорили о проблемах в этом сезоне с экипировкой, шиповками... Можете рассказать подробнее?

– Сейчас же многие бренды ушли из России, в том числе и Nike. Контракт со мной Nike не разорвал, они не бросают меня, но сложности с поставками в Россию есть. Не присылают именно в Россию. С экипировкой стало сложнее в этом году, но нет ничего невозможного.

– Теперь сами заказываете?

– Так раньше и было, мы автоматизированно заказывали через сайт. Просто теперь, если указываешь российский адрес, тебе говорят: извините, мы не можем доставить.

– А если попробовать вариант доставки в Турцию, например? Чтобы туда доставили вашу экипировку, а затем вы оттуда заберете или кто-то из ваших знакомых, кто поедет на отдых.

– Да, это один из вариантов, который стоит пробовать. Вы смотрите в правильном направлении, – сказал Шубенков.

Шубенков о спонсорах: «В декабре со мной не захотели продлеваться Red Bull и ЦСП Краснодарского края. А вот Nike крутые ребята. После прошлого года меня не бросили»