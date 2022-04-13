Шубенков о спонсорах: «В декабре со мной не захотели продлеваться Red Bull и ЦСП Краснодарского края. А вот Nike крутые ребята. После прошлого года меня не бросили»

Чемпион мира 2015 года в барьерном беге Сергей Шубенков рассказал о ситуации со спонсорами.

«Был вопрос про спонсоров. Рассказываю. В декабре 2021-го со мной не захотели продлеваться Red Bull и Центр спортивной подготовки Краснодарского края.

Замена последним нашлась относительно быстро – в национальном сезоне 2022 я буду выступать за Московскую область и (по-прежнему) Алтайский край. Двойной зачет в процессе отмены года с 2004-го, так что пока так.

А вот Nike крутые ребята. После прошлого года меня не бросили. Не знаю пока, как будет выглядеть работа с ними в связи со всевозможными санкциями, но в начале года все выглядело вполне оптимистично», – рассказал Шубенков.