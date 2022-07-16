Анна Конаныхина: «Меня сильно придавила Олимпиада в Токио. До сих пор то выступление перевариваю. Из-за Игр пришлось очень резко повзрослеть»

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина рассказала о негативных эмоциях из-за неудачного выступления на Олимпиаде в .

– Меня не покидает ощущение, что год назад, когда вы стали чемпионкой Европы, этот успех случился немножко рано, когда психологически вы не совсем были к нему готовы. Вас словно передавила ответственность, и выбраться из-под этого груза не всегда получается до сих пор.

– Дело не в этом. Скорее меня слишком сильно придавила Олимпиада в Токио. До сих пор то выступление перевариваю. Уже взрослая девочка, как говорится, но понимаю, что именно из-за тех Игр мне пришлось очень резко повзрослеть. Уяснить, что только я сама несу ответственность за тот результат.

– Подождите. Я могла бы понять столь критичное отношение к себе, если бы вы просто не справились с нервами. Но в Токио вы выступали после тяжелейшего .

– Это так, но обида все равно осталась. Игры совершенно не воспринимались как праздник. Да, в олимпийской деревне было много ребят, много разных видов спорта, но лично я старалась без крайней необходимости вообще не выходить из комнаты – очень не хотелось снова заболеть. Я сдала два положительных теста как раз накануне того, как мы должны были всей командой вылетать в Японию на заключительный сбор.

После первого теста меня все пытались успокаивать, говорили, что, скорее всего, произошла ошибка, но сама я уже точно понимала, что никакой ошибки нет: пропали запахи, вкусовые ощущения, появилась тяжесть в груди – и все, что я нарабатывала на протяжении года, просто рассыпалось. Когда после карантина вернулась в зал, пробежала два разминочных круга из обычных пяти и поняла, что продолжать бежать уже не могу, нет сил.

На Играх сильнее всего угнетало отсутствие зрителей. Я обычно завожусь от публики, от реакции трибун, а здесь спортсменов отправляли домой сразу после выступления, поэтому к началу соревнований на вышке у нас улетели из Токио почти все. Очень тяжело было прыгать. Я была как-то чересчур спокойна.

– Иногда за спокойствие ошибочно принимают апатию.

– Да, наверное, так и было. Такое состояние – это очень плохо. В общем, не получилось у меня вау-старта, – сказала Конаныхина.