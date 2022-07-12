Пресс-атташе ВФЛА: «Легкоатлеты могут пройти квалификацию на Олимпиаду-2024 внутри страны. Нужно только выполнить норматив»

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Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко прокомментировала ситуацию с отбором российских легкоатлетов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Легкоатлеты могут пройти квалификацию на любом старте внутри нашей страны, где есть сертифицированный стадион. Нужно выполнить только квалификационный норматив.

Ходокам будет сложнее всего – им выполнять норматив нужно перед тремя международными судьями. У нас сейчас такой возможности нет, но работа над этим ведется», – сказала Глущенко.

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