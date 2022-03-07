ВФЛА рассмотрит вопрос организации соревнований, которые могли бы заменить российским спортсменам международные старты

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит вопрос организации дополнительных соревнований, которые могли бы заменить российским атлетам международные старты.

Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.

Ранее российские и белорусские легкоатлеты были отстранены от участия в чемпионате мира-2022 в американском Орегоне, чемпионате мира в помещениях в сербском Белграде, а также в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Маскате (Оман).

«Вместо чемпионата мира в помещении альтернативных турниров в России организовано уже не будет. К летнему сезону будем думать о дополнительных стартах», – сказала Глущенко.