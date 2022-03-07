ВФЛА рассмотрит вопрос организации соревнований, которые могли бы заменить российским спортсменам международные старты

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит вопрос организации дополнительных соревнований, которые могли бы заменить российским атлетам международные старты. 

Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.

Ранее российские и белорусские легкоатлеты были отстранены от участия в чемпионате мира-2022 в американском Орегоне, чемпионате мира в помещениях в сербском Белграде, а также в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Маскате (Оман).

«Вместо чемпионата мира в помещении альтернативных турниров в России организовано уже не будет. К летнему сезону будем думать о дополнительных стартах», – сказала Глущенко.

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