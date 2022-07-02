Мария Ласицкене: «Очень грустно, что американская виза есть, а обстоятельства не дают мне ей воспользоваться»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту выразила сожаление в связи с тем, что полученная американская виза ей может не понадобиться.

«Боюсь, что американская виза мне никогда не понадобится, это очень грустно, но спонсор мне ее год пытался сделать, я не могла ее не поставить. Очень грустно, что она есть, а обстоятельства не дают мне ей воспользоваться.

Следующий старт (после Кубка России) в Бресте 12 июля. Больше ничего не знаю, еще не общались по поводу выезда. Все старты в плане, нужно прыгать, набирать форму, готовиться к Спартакиаде», – сказала Ласицкене.

С 15 по 24 июля в американском Юджине пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.